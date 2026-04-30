Сафонова не включили в число кандидатов на звание лучшего вратаря Лиги 1

Российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова отказались признать лучшим вратарем чемпионата Франции. Об этом сообщает Actu Foot.

27-летнего россиянина не включили в число кандидатов на звание лучшего вратаря Лиги 1 из-за того, что он не провел необходимого количества матчей в текущем сезоне французского первенства. Для того, чтобы претендовать на награду, нужно сыграть 15 матчей, в то время как у Сафонова к текущему моменту набралось лишь 13 встреч. При этом до конца чемпионата Франции осталось еще четыре тура.

В число кандидатов на звание лучшего вратаря Лиги 1 включили Доминика Грейфа («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майка Пендерса («Страсбур»), Робена Риссера («Ланс») и Бриса Самба («Ренн»). Сафонов в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах за ПСЖ, в которых пропустил 24 мяча.

Ранее стало известно, что Люка Шевалье, конкурент Сафонова за место в воротах ПСЖ, задумался об уходе из парижского клуба. Он не выходил на поле с 23 января.