Конкурент Сафонова задумался об уходе из ПСЖ

Вратарь Шевалье может уйти из ПСЖ из-за конкуренции с Сафоновым

Люка Шевалье, конкурент российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, задумался об уходе из клуба из-за конкуренции с россиянином. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Николо Скира.

В последний раз Шевалье выходил на поле 23 января в поединке с «Осером», в котором его команда выиграла со счетом 1:0. В дальнейшем ворота парижан защищал исключительно Сафонов.

Шевалье выступает за ПСЖ с лета 2025 года. За это время он успел провести 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей. На его счету десять «сухих» игр.

28 апреля ПСЖ принимал на своем поле «Баварию» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Парижане выиграли со счетом 5:4.