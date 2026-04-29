10:45, 29 апреля 2026Спорт

Конкурент Сафонова задумался об уходе из ПСЖ

Вратарь Шевалье может уйти из ПСЖ из-за конкуренции с Сафоновым
Владислав Уткин
Фото: Catherine Steenkeste / Reuters

Люка Шевалье, конкурент российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, задумался об уходе из клуба из-за конкуренции с россиянином. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Николо Скира.

В последний раз Шевалье выходил на поле 23 января в поединке с «Осером», в котором его команда выиграла со счетом 1:0. В дальнейшем ворота парижан защищал исключительно Сафонов.

Шевалье выступает за ПСЖ с лета 2025 года. За это время он успел провести 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей. На его счету десять «сухих» игр.

28 апреля ПСЖ принимал на своем поле «Баварию» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Парижане выиграли со счетом 5:4.

    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ региона России в двух тысячах километрах от границы

    Летательный аппарат НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

    В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

    Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

    Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

    Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

    Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином

    Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

    Мишустин утвердил решение о досрочном возвращении Минфина на валютный рынок

    Все новости
