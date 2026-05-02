Сомалийские пираты захватили танкер ОАЭ

20:52, 2 мая 2026Мир

HBN: Сомалийские пираты захватили танкер Eureka под флагом ОАЭ у берегов Йемена
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jason R. Zalasky / U.S. Navy via Getty Images

Сомалийские пираты захватили нефтяной танкер Eureka под флагом ОАЭ у берегов Йемена. Об этом сообщает телеканал HBN.

По имеющимся данным, захват произошел у берегов йеменской провинции Шабва, и сейчас захваченное судно направляется к Сомали. Гражданство и состояние экипажа, а также количество и сохранность груза остаются неизвестны. Агентство морской безопасности Сомали пока не прокомментировало инцидент.

В начале 2000-х и в 2010-х малочисленные группировки сомалийских пиратов заметно осложняли судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Индийский океан с Красным морем и Суэцким каналом, что позволяло преступникам контролировать главный торговый маршрут между Азией и Европой.

В 2025 году военнослужащие стран НАТО, имеющие боевой опыт борьбы с сомалийскими пиратами, приступили к патрулированию Балтийского моря.

