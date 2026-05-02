Стало известно о формировании танковой бригады ФРГ в европейской стране

Bild: ФРГ формирует танковую бригаду в Литве

ФРГ формирует танковую бригаду в Литве и перебрасывает туда силы «любой ценой», сообщила газета Bild.

«Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», — отмечает издание.

По данным газеты, планируется формирование «танковой бригады 45», штаб которой уже размещен в Вильнюсе. Решение о переброске около 5 тысяч военнослужащих Германии на восточный фланг НАТО принял министр обороны Борис Писториус.

Как уточняется, командовать соединением будет бригадный генерал Кристоф Хубер. «Мы готовы отдать свою жизнь за то, чтобы свобода и права немецкого народа на восточном фланге НАТО были отважно защищены», — заявил он.

По информации газеты, подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна создать самую сильную регулярную армию Европы. По его словам, численность действующих военнослужащих необходимо довести минимум до 260 тысяч человек, однако, отметил Писториус, немецкие офицеры настаивают на больших цифрах. Вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тысяч человек, указал министр.