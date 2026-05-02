Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 2 мая 2026Мир

Стало известно о формировании танковой бригады ФРГ в европейской стране

Bild: ФРГ формирует танковую бригаду в Литве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

ФРГ формирует танковую бригаду в Литве и перебрасывает туда силы «любой ценой», сообщила газета Bild.

«Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», — отмечает издание.

По данным газеты, планируется формирование «танковой бригады 45», штаб которой уже размещен в Вильнюсе. Решение о переброске около 5 тысяч военнослужащих Германии на восточный фланг НАТО принял министр обороны Борис Писториус.

Как уточняется, командовать соединением будет бригадный генерал Кристоф Хубер. «Мы готовы отдать свою жизнь за то, чтобы свобода и права немецкого народа на восточном фланге НАТО были отважно защищены», — заявил он.

По информации газеты, подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна создать самую сильную регулярную армию Европы. По его словам, численность действующих военнослужащих необходимо довести минимум до 260 тысяч человек, однако, отметил Писториус, немецкие офицеры настаивают на больших цифрах. Вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тысяч человек, указал министр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

    В Госдуме обвинили Киев в сокрытии виновников трагедии в Одессе

    Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

    Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

    Оценены шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея

    Иран начал сокращать добычу нефти

    Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине

    Белый дом опубликовал часовое видео с говорящим одно слово Трампом

    Власти Японии обвинили в ремилитаризации страны и запугивании граждан российской угрозой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok