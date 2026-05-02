Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 2 мая 2026Мир

Стало известно о расколе стран Персидского залива из-за иранского конфликта

Война США и Ирана вызвала раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией, пишет Axios
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Война США и Ирана вызвала «глубокий раскол» между ОАЭ и Саудовской Аравии, пишет портал Axios.

По словам источников издания, администрация президента США Дональда Трампа медленно осознавала серьезность раскола между странами и решила не вмешиваться. В самом начале конфликта между странами госсекретарь США Марко Рубио заявил Эр-Рияду и Абу-Даби, что США не будут принимать чью-либо сторону.

Высокопоставленные чиновники, имена которых не раскрываются, выражают обеспокоенность тем, что после окончания конфликта два ключевых арабских союзника США могут стать еще более враждебными друг к другу, чем прежде.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Пострадавший при атаке БПЛА пляж в Туапсе приведут в порядок к лету

    Стало известно о задержании стрелявшего на остановке во Львове

    В США начали разрабатывать новое противобункерное ядерное оружие

    В Москве американский рэпер притворился фотографом и провел время с фанатами

    В МВД подтвердили обнаружение боевой гранаты возле мусорного бака в Москве

    Теннисистка Андреева обратилась к украинке после поражения в финале турнира WTA

    В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб пожилой мужчина

    Евроскептик обвинил Литву и Польшу в разжигании войны

    Израильские военные заявили о ликвидации вооруженных радикалов в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok