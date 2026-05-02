Стало известно о расколе стран Персидского залива из-за иранского конфликта

Война США и Ирана вызвала раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией, пишет Axios

Война США и Ирана вызвала «глубокий раскол» между ОАЭ и Саудовской Аравии, пишет портал Axios.

По словам источников издания, администрация президента США Дональда Трампа медленно осознавала серьезность раскола между странами и решила не вмешиваться. В самом начале конфликта между странами госсекретарь США Марко Рубио заявил Эр-Рияду и Абу-Даби, что США не будут принимать чью-либо сторону.

Высокопоставленные чиновники, имена которых не раскрываются, выражают обеспокоенность тем, что после окончания конфликта два ключевых арабских союзника США могут стать еще более враждебными друг к другу, чем прежде.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.