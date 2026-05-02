Умер призер Олимпиады из СССР

Умер серебряный призер Олимпиады-1976 по гребле Евгений Дулеев

Евгений Васильевич Дулеев, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России в своем Telegram‑канале.

Причина смерти бывшего спортсмена не раскрывается.

Федерация гребного спорта России выразила соболезнования родным, близким и коллегам Дулеева. В сообщении подчеркивается, что память о спортсмене навсегда останется в истории российской академической гребли.

На Олимпиаде в Монреале спортсмен завоевал серебряную медаль в соревнованиях четверок парных. Также в его активе две бронзовые награды мировых первенств: в 1975 году в Ноттингеме (в составе четверки парной) и в 1977 году в Амстердаме (в двойке парной).