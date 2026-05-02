В Вене прошел митинг против поддержки Украины и за выход Австрии из Евросоюза

В Вене прошла акция протеста, участники которой выступили против поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что митингующие были возмущены сокращением социальных выплат в Австрии и санкциями против России, повлекшими рост цен на энергоносители. Участники акции агитировали за выход страны из Евросоюза (ЕС), еще одним из лозунгов был: «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО».

Организатор протеста Мартин Руттер, говоря об Украине, заявил, что никто не хочет конфликтов за счет австрийских налогоплательщиков.

Ранее посольство России в Вене выразило протест против героизации и распространения идеологии бандеровцев в Австрии. Диппредставительство заявило о глубокой обеспокоенности в этой связи.