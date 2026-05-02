19:36, 2 мая 2026

Власти Украины уличили в желании пересмотреть отсрочки для студентов

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Real_life_photo / Shutterstock / Fotodom

Украинские власти могут пересмотреть выдачу отсрочек студентам. Об этом в украинском телеэфире сообщил депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает в Telegram издание УНИАН.

По словам парламентария, это необходимо для того, чтобы «высвободить мобилизационный ресурс».

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов.

До этого замминистра образования Украины Михаил Винницкий заявил, что поступившим в колледж или вуз после 25 лет студентам могут отменить отсрочку от мобилизации.

    Последние новости

    Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

    Зеленский рассказал о довольно специфичной активности Белоруссии на границе с Украиной

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Власти Украины уличили в желании дискредитировать Буданова

    Главный католик Москвы ушел в отставку

    Тарасова одной фразой описала свое состояние

    Власти Украины уличили в желании пересмотреть отсрочки для студентов

    На Украине призвали заканчивать мини-диктатуру и клоунаду Зеленского

    На видео попало уничтожение газового завода в ДНР

    Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы России

    Все новости
