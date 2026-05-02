Власти Украины уличили в желании пересмотреть отсрочки для студентов

Украинские власти могут пересмотреть выдачу отсрочек студентам. Об этом в украинском телеэфире сообщил депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает в Telegram издание УНИАН.
По словам парламентария, это необходимо для того, чтобы «высвободить мобилизационный ресурс».
Ранее в российских силовых структурах рассказали, что учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов.
До этого замминистра образования Украины Михаил Винницкий заявил, что поступившим в колледж или вуз после 25 лет студентам могут отменить отсрочку от мобилизации.