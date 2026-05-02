Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы России

Президент Украины Зеленский ввел санкции против главы ФСБР Мамиашвили

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Документ доступен на сайте политика.

Документ ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2026 года о применении специальных экономических и иных ограничительных мер. Согласно опубликованному указу, санкции также затрагивают главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, а также российского предпринимателя Алана Кирюхина.

Ранее Мамиашвили высказался об отношениях с представителями сборной Украины. По словам функционера, налицо серьезное потепление.

Мамиашвили родился на Украине. На Играх 1988 года в Сеуле он стал олимпийским чемпионом. Экс-спортсмен возглавляет ФСБР с 2001 года.