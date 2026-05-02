«Зенит» победил ЦСКА в матче РПЛ

20:55, 2 мая 2026

«Зенит» победил ЦСКА со счетом 3:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На четвертой минуте счет открыл полузащитник «армейцев» Иван Обляков. На 30-й минуте счет сравнял защитник Игорь Дивеев. На 51-й минуте вывел «Зенит» вперед нападающий Александр Соболев. На 60-й минуте окончательный счет установил хавбек Луис Энрике.

Таким образом, после 28 матчей «Зенит» стал лидером РПЛ, набрав 62 очка. ЦСКА находится на шестом месте, имея в активе 45 очков.

В следующем матче «Зенит» примет «Сочи» 10 мая. ЦСКА днем позднее на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

