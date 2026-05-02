Евроскептик Браун: Литва и Польша разжигают войну вопреки интересам народа

Власти Польши и Литвы разжигают войну, хотя такой политический курс идет вразрез с интересами народов этих стран. С такой точкой зрения выступил лидер партии «Конфедерация короны польской» Гжегож Браун в эфире гостелерадио LRT.

«Как Вильнюс, так и Варшава разжигают войну, а это точно не отвечает интересам сознательных литовцев и поляков», — сказал евроскептик, подчеркнув, что втягивание этих государств в войну недопустимо.

Кроме того, Браун добавил, что вещи, которые он говорит, очевидны каждому здравомыслящему человеку. По его словам, положение Литвы и Польши сейчас ниже потребностей и ожиданий людей, а проводимая властями политика не отвечает интересам поляков и литовцев и не защищает цивилизацию.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли дать Украине разрешение на пролет беспилотников, которые били по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.