Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 3 мая 2026Мир

Мерц прокомментировал решение Трампа о выводе войск США из Германии

Мерц заявил, что не удивлен решением о выводе военнослужащих США из Германии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ, заявив, что не удивлен этим действием Вашингтона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD, передает Clash Report.

«Не все из того, что мы слышим в последние дни, является новым. Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость», — сказал он.

Отмечается, что после встречи с Трампом в марте тот обещал Мерцу, что США «сохранят свое военной присутствие в Германии».

Ранее Мерц высказался о нежелании США передавать ФРГ ракеты средней дальности Tomahawk. «У США объективно нет практически никакой возможности передать системы вооружения такого типа. Насколько мне известно, у самих американцев сейчас их недостаточно», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Краснокнижную чайку спасли на севере Москвы

    Стали известны причины попадания допинга в организм Заболотного

    Раскрыта роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

    Мерц прокомментировал решение Трампа о выводе войск США из Германии

    Воскресенье в Москве назвали самым теплым днем с начала года

    Мерц высказался о нежелании США передавать Германии ракеты Tomahawk

    Посол обратил внимание на ключевое изменение в Зеленском

    В Германии назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам

    Макрон объяснил приезд в Армению без жены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok