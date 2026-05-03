Мерц прокомментировал решение Трампа о выводе войск США из Германии

Мерц заявил, что не удивлен решением о выводе военнослужащих США из Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ, заявив, что не удивлен этим действием Вашингтона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD, передает Clash Report.

«Не все из того, что мы слышим в последние дни, является новым. Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость», — сказал он.

Отмечается, что после встречи с Трампом в марте тот обещал Мерцу, что США «сохранят свое военной присутствие в Германии».

Ранее Мерц высказался о нежелании США передавать ФРГ ракеты средней дальности Tomahawk. «У США объективно нет практически никакой возможности передать системы вооружения такого типа. Насколько мне известно, у самих американцев сейчас их недостаточно», — сказал он.