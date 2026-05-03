Бывший СССР
21:24, 3 мая 2026Бывший СССР

На Украине призвали распустить ТЦК

Депутат Рады Гончаренко призвал распустить ТЦК
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал распустить территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал случай избиения сотрудниками ТЦК украинцев в селе Ратное Волынской области. По словам депутата, люди боятся ТЦК именно из-за подобных случаев.

«Особенно удивляют слова ТЦК о том, что травмы были получены "в результате собственной неосторожности", когда есть четкие видео, на которых видно избиение. Нужно менять систему. Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии. Нужно распустить ТЦК и наконец создать систему гуманного гражданского рекрутинга», — сказал он.

Ранее сотрудники ТЦК похитили священноинока Илью, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Новые Воробьи Житомирской области.

