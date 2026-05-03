На Украине заговорили о расправе Трампа с Зеленским

Бывший СССР
04:53, 3 мая 2026

Соскин: Трамп может использовать пленки Миндича, чтобы избавиться от Зеленского
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп может использовать так называемые «пленки Миндича», чтобы избавиться от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Трамп уже не скрывает, что устал от Зеленского, а тут такой повод шикарный, чтобы и от киевского главаря избавиться, и демократов не разозлить», — подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, Зеленский, вероятно, вступил в конфликт с частью своего окружения, о чем может свидетельствовать появление компрометирующих материалов от его бывших сторонников.

«Допрыгался, заяц наш», — заявил Соскин, отметив, что записи распространяют самые разные люди, в том числе депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По его словам, многие начинают выступать против Зеленского, поскольку он, как он выразился, уже всем надоел.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский может организовать провокацию на линии боевого соприкосновения, чтобы переключить внимание украинцев с нового коррупционного скандала. Поводом стали очередные опубликованные записи разговоров соратника украинского президента Тимура Миндича.

