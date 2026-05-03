Назван фаворит в шестом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

Назван фаворит в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» — «Локомотив». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что «Авангард» обыграет «Локомотив» и выйдет в финал Кубка Гагарина. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2,13, а с овертаймом — 1,63. Сделать ставку на успех «Локомотива» в течение 60 минут игры можно с котировкой 2,87, а с учетом овертайма — за 2,14.

На данный момент «Авангард» ведет у «Локомотива» со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 4 мая в Омске, начало в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. В полуфинале казанцы переиграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4-1.