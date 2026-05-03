Новости спорта
09:47, 3 мая 2026Спорт

Назван самый вероятный счет в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» назвали фаворитом матча с «Ливерпулем» в АПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Букмекеры назвали самый вероятный счет в матче 35‑м тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали фаворитом хозяев: победа «Манчестер Юнайтед» оценивается в 2,25, ничья — 3,85, а успех «Ливерпуля» — 2,95. На тотал больше 2,5 голов предлагают коэффициент 1,52, меньше — 2,63, а вариант «обе забьют» доступен за 1,45.

Среди вероятных исходов букмекеры выделяют ничью 1:1 (коэффициент 6,80) и победу «Юнайтед» 2:1 (8,60). Другие возможные счета: 2:2 и 1:2 за 9,60, 1:0 и 2:0 за 12,00 и 13,00 соответственно.

«Манчестер Юнайтед» идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ с 61 очком после 34 матчей, опережая «Ливерпуль» (58 очков) на одну позицию. Матч между командами пройдет 3 мая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и стартует в 17:30 по московскому времени.

