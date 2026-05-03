Наука и техника
06:49, 3 мая 2026Наука и техника

Онколог оценил вероятность полной победы над раком

Онколог Саад: Полная победа над раком маловероятна
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Человечество в ближайшем будущем не сможет полностью победить рак, но, вероятно, сумеет снизить смертность от онкологических заболеваний за счет разработки персонализированных вакцин. Об этом в беседе с РИА Новости заявил онколог Антон Саад.

«Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно. Рак — это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что большинство форм рака удастся превратить в хронические контролируемые состояния. Саад добавил, что уже удалось получить убедительные доказательства эффективности персонализированных мРНК-вакцин, так что в дальнейшем вакцины могут войти в стандарты лечения рака в качестве дополнения к хирургии и иммунотерапии.

Ранее врач Рупа Пармер рассказала, что стакан молока в день снижает риск рака кишечника на 17 процентов.

