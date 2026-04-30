Врач раскрыла вескую причину пить молоко каждый день

Врач Пармер: Стакан молока в день снижает риск рака кишечника на 17 процентов

Врач общей практики Рупа Пармер считает, что массовый отказ от молочных продуктов мог стать одной из причин роста случаев рака кишечника у молодых людей. Вескую причину пить молоко каждый день она раскрыла в беседе с изданием Daily Mail.

Пармер уточнила, что связь между употреблением молока и развитием рака пока не доказана, хотя и подтверждена некоторыми научными наблюдениями. Например, по ее словам, в прошлом году исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что стакан молока в день снижает риск рака кишечника на 17 процентов.

Врач объяснила, что эта теория основывается на защитных свойствах кальция. В толстом кишечнике он связывается с желчными кислотами и свободными жирными кислотами и таким образом снижает их потенциально канцерогенное действие.

Пармер добавила, что в последние годы стал очевидным массовый тренд отказа от обычного молока в пользу растительных аналогов. По ее мнению, это может быть одной из причин того, что здоровье кишечника стало более уязвимым.

