Врач раскрыла вескую причину пить молоко каждый день

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alina Tanya / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики Рупа Пармер считает, что массовый отказ от молочных продуктов мог стать одной из причин роста случаев рака кишечника у молодых людей. Вескую причину пить молоко каждый день она раскрыла в беседе с изданием Daily Mail.

Пармер уточнила, что связь между употреблением молока и развитием рака пока не доказана, хотя и подтверждена некоторыми научными наблюдениями. Например, по ее словам, в прошлом году исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что стакан молока в день снижает риск рака кишечника на 17 процентов.

Врач объяснила, что эта теория основывается на защитных свойствах кальция. В толстом кишечнике он связывается с желчными кислотами и свободными жирными кислотами и таким образом снижает их потенциально канцерогенное действие.

Пармер добавила, что в последние годы стал очевидным массовый тренд отказа от обычного молока в пользу растительных аналогов. По ее мнению, это может быть одной из причин того, что здоровье кишечника стало более уязвимым.

Ранее эндокринолог Анна Одерий предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка грозит обострением хронических заболеваний, а также развитием новых серьезных диагнозов. Она уточнила, что жирное мясо способствует росту уровня холестерина и может спровоцировать метаболические нарушения.

