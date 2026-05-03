13:25, 3 мая 2026

Песков допустил увеличение цены на нефть на мировом рынке

Юлия Юткина
Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom  

В Кремле допустили увеличение цен на нефть на мировом рынке в случае выпадения объемов нефти из России, в том числе из-за ударов Киева по российской инфраструктуре. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Вестям».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не прислушался к призывам Запада прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре. «Я уже не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов», — прокомментировал его заявление Песков.

По словам Пескова, в таком случае, даже при сокращении экспорта нефти, российские компании будут зарабатывать больше, как и само государство. «Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены. Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима», — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75 процентов, став главным поставщиком черного золота в страну. Отмечается, что российская нефть стоит дешевле марки Brent, за счет чего Сирия пытается покрыть дефицит топлива.

