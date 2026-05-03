13:05, 3 мая 2026Мир

Песков сообщил о возвращении отношений России и Европы к конфронтации

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и Европа возвращаются к конфронтации в своих отношениях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, европейцы мобилизуются на основе русофобии. Он отметил, что они готовы тратить большие деньги на военное строительство. Таким образом, добавляет Песков, в Европе пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей.

«Все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире.

