Роспотребнадзор высказался о загрязнении воды и воздуха в Туапсе

Роспотребнадзор высказался о загрязнении водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

В сообщении сказано, что в городе после ликвидации пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Отмечается, что ведомство регулярно проводит лабораторные исследования, которые охватывают большое количество показателей. Водоисточники, которые используются для снабжения Туапсе, располагаются на значительном удалении от места происшествия, поэтому прямое влияние любых возможных осадков является маловероятным, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее депутат Андрей Колесник назвал цель участившихся атак ВСУ на Туапсе. По его мнению, подобные нападения являются психологическим воздействием на россиян.