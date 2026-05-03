Стало известно о доходах российского бюджета из-за подорожания нефти

Стало известно, какая сумма дополнительно поступит в российский бюджет из-за подорожания нефти. На эту тему высказался глава Министерства финансов страны Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».
Силуанов утверждает, что российский бюджет пополнится примерно на 200 миллиардов рублей. При этом он подчеркнул, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца являются одинаковыми.
Таким образом, вышеобозначенные показатели поступлений друг друга уравновесят, добавил Силуанов.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75 процентов. В результате Москва стала главным поставщиком черного золота в эту страну.