14:22, 3 мая 2026

Стало известно о доходах российского бюджета из-за подорожания нефти

Олег Давыдов
Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стало известно, какая сумма дополнительно поступит в российский бюджет из-за подорожания нефти. На эту тему высказался глава Министерства финансов страны Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».

Силуанов утверждает, что российский бюджет пополнится примерно на 200 миллиардов рублей. При этом он подчеркнул, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца являются одинаковыми.

Таким образом, вышеобозначенные показатели поступлений друг друга уравновесят, добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75 процентов. В результате Москва стала главным поставщиком черного золота в эту страну.

