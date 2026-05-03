В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев оставят без жилья

В Европе тысячи украинских беженцев останутся без жилья. Об этом сообщило издание УНИАН в своем Telegram-канале.

Так, министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи заявил, что, когда дело касается поиска жилья, украинские беженцы показывают стойкость. Некоторые из них действительно не могут найти крышу над головой, но подавляющему большинству это все же удается, добавил государственный деятель.

В связи с этим была принята новая правительственная стратегия по размещению беженцев, согласно которой примерно 16 тысячам украинцев, проживающим в государственном жилье, в том числе гостиницах, необходимо начать искать новое жилье.

Ранее по поводу украинских беженцев высказался российский депутат Алексей Чепа. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз просил европейских лидеров вернуть в страну граждан мобилизационного возраста.