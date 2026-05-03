В Германии назвали вывод войск США ударом по муниципалитетам

Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха: Вывод войск США из Германии ударит по экономике

Вывод пяти тысяч американских военнослужащих из Германии приведет к разрушительным экономическим последствиям для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США. Такое заявление сделал бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер в разговоре с агентством DPA, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах, который расположен около американской авиабазы Рамштайн, проживают почти восемь тысяч военных и их членов семей. По оценкам Хехлера, экономический эффект от присутствия американских солдат для муниципалитета составляет более двух миллиардов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Берлине раскритиковали подобное решение.