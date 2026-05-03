В Минфине спрогнозировали будущее российской экономики

Глава Минфина Силуанов спрогнозировал рост российской экономики

Глава Министерства финансов Антон Силуанов спрогнозировал будущее российской экономики. На эту тему он высказался в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, сообщают «Вести».

Силуанов убежден, что российская экономика в будущем начнет демонстрировать рост. Также он рассказал, что недавно обсуждал с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, когда их засняли журналисты.

По словам министра финансов, в этом разговоре затрагивалось состояние российской экономики. В том числе Силуанов обсудил с Набиуллиной процентные ставки, курс рубля и государственный бюджет, добавил он.

Ранее десять стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти. Такое заявление сделал глава американского Министерства финансов Скотт Бессент.