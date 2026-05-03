Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 3 мая 2026Мир

В России диагностировали Польше историческую амнезию

Захарова: Польша претендует на роль единственного покорителя столицы рейха
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Советские танки и САУ на улицах Берлина, апрель 1945

Советские танки и САУ на улицах Берлина, апрель 1945. Фото: Аркадий Шайхет / Wikipedia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова диагностировала Польше историческую амнезию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, в республике считают, что польская армия взяла Берлин, а советская — ей только помогала. «В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к победе», — отметила она.

Памятники польским героям, которые сражались с нацистами, в России тщательно оберегают, продолжила дипломат. При этом в Польше снесли все памятники советским воинам-освободителям. Таким образом, страна сейчас претендует на роль единственного покорителя столицы рейха, добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он предал своих предков. Причиной тому, по ее словам, является политика давления на русский язык в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС запустила первый спутник для разведки на территории России

    Премьер одной европейской страны отказался спонсировать Украину

    Двух детей госпитализировали с перевернувшегося катера на Москве-реке

    Боксерский турнир в Африке остановили из-за распыления слезоточивого газа

    В Европе признались в непонимании исхода конфликта на Украине

    Форварда «Спартака» уличили в применении допинга

    На Москве-реке перевернулся катер с детьми

    Украине предрекли катастрофу

    В США призвали разработать новую стратегию обороны против России

    Зеленский попросил у Норвегии газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok