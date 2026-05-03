Захарова: Польша претендует на роль единственного покорителя столицы рейха

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова диагностировала Польше историческую амнезию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, в республике считают, что польская армия взяла Берлин, а советская — ей только помогала. «В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к победе», — отметила она.

Памятники польским героям, которые сражались с нацистами, в России тщательно оберегают, продолжила дипломат. При этом в Польше снесли все памятники советским воинам-освободителям. Таким образом, страна сейчас претендует на роль единственного покорителя столицы рейха, добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он предал своих предков. Причиной тому, по ее словам, является политика давления на русский язык в стране.