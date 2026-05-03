В России объяснили пользу «утилизации» бойцов ВСУ для Минобороны Украины

Мирошник: Бойцы ВСУ гибнут на фронте за яхту жены главы Минобороны Федорова

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник объяснил, почему «утилизация» бойцов ВСУ идет Министерству обороны Украины только на пользу. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья, автомобили и активы лидеров киевского режима», — написал Мирошник.

Так, по словам дипломата, жена главы Минобороны Украины Михаила Федорова приобрела прогулочную яхту Tankoa S501 Vertige, которая ходит под флагом Франции. Ее стоимость составляет десятки миллионов евро. Мирошник задался вопросом, откуда у руководителя оборонного ведомства взялись такие деньги, чтобы побаловать супругу дорогостоящим подарком.

