00:22, 3 мая 2026Россия

В России расширили перечень профессий для альтернативной службы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вступил в силу приказ Министерства труда и соцзащиты России, согласно которому перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС) расширяется до 363 позиций. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в перечень входила 271 позиция. Теперь же призывник вместо срочной службы может пройти АГС, в частности, в качестве травматолога-ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика.

В августе 2025 года сообщалось, что альтернативную гражданскую службу в России проходят 2,4 тысячи человек.

