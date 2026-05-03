В российском регионе за ночь сбили более сотни беспилотников

Богомаз: В Брянской области за ночь сбили 143 БПЛА

В Брянской области за ночь сбили более сотни беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что 143 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневыми группами «БАРС – Брянск» и спецподразделениями Росгвардии.

Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Тульской областью, об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Россию сотнями дронов. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 300 украинских беспилотников.