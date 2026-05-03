В США спортивная команда погибла по пути на соревнования

Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир в Нью‑Браунфелсе

Команда по пиклболу, направлявшаяся на турнир в клубе Cranky Pickle в Нью‑Браунфелсе, погибла в авиакатастрофе. Об этом сообщает Fox News.

Катастрофа произошла в городе Уимберли, примерно в 65 километрах к юго‑западу от Остина, где легкомоторный самолет Cessna 421C разбился в лесистой местности и загорелся. Все пять человек на борту, включая пилота и четырех игроков клуба «Амарилло», погибли.

Позднее были подтверждены личности погибших: это Серен Уилсон, Брук Скайпала, Стейси Хедрик, Гленн Апплинг и Хайден Диллард, все — члены Amarillo Pickleball Club. В связи с трагедией соревнование в Cranky Pickle было отменено, а клуб из Амарилло выразил соболезнования семьям и близким погибших игроков.

Пиклбол — вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Два или четыре игрока играют ракетками из дерева или композитных материалов через сетку перфорированным полимерным шариком. Пиклбол появился в середине 1960-х годов.