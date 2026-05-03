Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:43, 3 мая 2026Спорт

В США спортивная команда погибла по пути на соревнования

Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир в Нью‑Браунфелсе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom  

Команда по пиклболу, направлявшаяся на турнир в клубе Cranky Pickle в Нью‑Браунфелсе, погибла в авиакатастрофе. Об этом сообщает Fox News.

Катастрофа произошла в городе Уимберли, примерно в 65 километрах к юго‑западу от Остина, где легкомоторный самолет Cessna 421C разбился в лесистой местности и загорелся. Все пять человек на борту, включая пилота и четырех игроков клуба «Амарилло», погибли.

Позднее были подтверждены личности погибших: это Серен Уилсон, Брук Скайпала, Стейси Хедрик, Гленн Апплинг и Хайден Диллард, все — члены Amarillo Pickleball Club. В связи с трагедией соревнование в Cranky Pickle было отменено, а клуб из Амарилло выразил соболезнования семьям и близким погибших игроков.

Пиклбол — вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Два или четыре игрока играют ракетками из дерева или композитных материалов через сетку перфорированным полимерным шариком. Пиклбол появился в середине 1960-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина вновь выпустила по России дальнобойную ракету

    В США спортивная команда погибла по пути на соревнования

    Россиянин избил инвалида и его четырехлетнюю дочь с аутизмом из-за тропинки в СНТ

    Пищевой технолог развеяла миф о туалетной бумаге в колбасе

    Мужчина разбогател на 66 миллионов рублей благодаря воробью

    На Украине увидели дрон-имитатор

    В Госдуме захотели отменить утильсбор при покупке машин для некоторых россиян

    Полковник рассказал о количестве оставшихся РСЗО HIMARS у ВСУ

    Стало известно о доходах российского бюджета из-за подорожания нефти

    На Украине демонтировали мемориальную доску Высоцкому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok