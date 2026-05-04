10:09, 4 мая 2026

11-летний российский школьник учился одному трюку и оказался в больнице

В Петербурге 11-летний школьник получил травмы на тренировке по серфбордингу
Майя Назарова

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник учился одному трюку на тренировке по серфбордингу на Среднем Суздальском озере и оказался в больнице. Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», ребенок получил серьезные травмы.

По предварительным данным, мальчик не сумел правильно завершить элемент и упал на поверхность воды.

Петербургские следователи после случившегося начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого сообщалось, что в Новосибирске 17-летняя школьница упала с моста через реку Тула на улице Декадной и выжила.

Еще раньше в Петербурге 13-летний школьник упал с Яхтенного моста в воду из-за мошенников и был спасен.

