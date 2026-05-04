11-летний российский школьник учился одному трюку и оказался в больнице

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник учился одному трюку на тренировке по серфбордингу на Среднем Суздальском озере и оказался в больнице. Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», ребенок получил серьезные травмы.
По предварительным данным, мальчик не сумел правильно завершить элемент и упал на поверхность воды.
Петербургские следователи после случившегося начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
