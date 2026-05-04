09:03, 4 мая 2026

27-летняя учительница записала секс с 16-летним мальчиком на видео

В США 27-летнюю учительницу отправили в тюрьму за совращение подростка
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В штате Мичиган, США, 27-летнюю бывшую учительницу Джоселин Сэнроман отправили в тюрьму за совращение подростка. Об этом сообщает Fox 2.

Расследование в отношении Сэнроман началось после того, как в полицию обратился ее коллега. В разговоре с ним она рассказала, что занималась сексом с учеником в 2023 году.

Тогда женщина работала в школе Oakside Scholars. Жертвой был ее бывший ученик. Сэнроман стала репетитором 16-летнего мальчика и вскоре совратила его. Они занимались сексом у подростка дома и снимали это на видео.

«Я видела, как изменился мой сын. Он замкнулся в себе, избегает людей из-за страха и внимания, которое породила эта ситуация. Мне пришлось забрать его из школы и перевести на онлайн-обучение», — рассказала мать пострадавшего

На суде адвокат Сэнроман утверждал, что она психически нездорова. Однако это не помогло женщине избежать наказания. Ей предстоит провести в тюрьме минимум четыре года. Кроме того, ее пожизненно внесли в реестр сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Техаса, которая совратила ученика в 2016 году. Женщина насиловала его в течение года, а затем попросила никому не рассказывать об этом.

