«Алмаз-Антей» начал тестирование автоматического отражения кибератак на систему полетов

Концерн «Алмаз-Антей» начал тестирование автоматического отражения кибератак на систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора компании по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрия Савицкого сообщает ТАСС.

«Комплекс многофункциональный, он дает возможность отражать в том числе и сложные кибератаки на защищаемый объект, обеспечивая его надежную защиту», — сказал руководитель.

В феврале 2025 года представитель концерна Виталий Репин сообщил агентству, что в России впервые представили ЕС ОрВД для интеграции БПЛА в воздушное движение наравне с пилотируемыми.

Тогда же газета «Известия» со ссылкой на конструкторское бюро «Реаниматор» сообщила, что в России создадут систему управления роем дронов на оптоволокне, получившую название «Цербер».