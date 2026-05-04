Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

Авербух назвал США лидирующей в мировом фигурном катании страной

Хореограф и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух назвал страну, которая на данный момент лидирует на международной арене в фигурном катании. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, это США. «Во всех видах, кроме парного катания, их спортсмены на ведущих ролях. Главная причина американского лидерства — отсутствие конкуренции с россиянами», — заявил Авербух.

По мнению Авербуха, Россия вернет себе лидерство после полноценного допуска до соревнований. «Безусловно, не сразу, но за олимпийский цикл можно всех нагнать», — добавил хореограф.

На Олимпиаде-2026 сборная США стала лучшей в фигурном катании. Американцы выиграли командные соревнования, а Алиса Лью завоевала золото в женском одиночном катании. Россиян в мужской и женской «одиночке» представляли Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые остались без медалей.