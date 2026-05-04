Афера с фото молодой соседки довела 73-летнюю пенсионерку до суда

73-летняя пенсионерка попала под статью за попытку выдать себя за молодую

В Курске предстанет перед судом 73-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По информации суда, пожилая женщина зарегистрировалась в мобильном приложении и начала общаться с мужчинами. Желая привлечь больше ухажеров, пенсионерка в темную использовала фото своей 29-летней соседки. Вскоре завертелось общение с 41-летним мужчиной, который попросил прислать ему интимные снимки. Опасаясь, что интернет-ухажер раскусит ее аферу, старушка нашла в интернете подходящее фото молодой девушки без лица и отправила ее возлюбленному.

Однако обман вскрылся, и о случившемся стало известно силовикам. Те провели экспертизу, которая установила, что пересланная фотография содержит обязательные описательные и целевые признаки информации порнографического характера.

Пожилой соблазнительнице грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что блогер из России Владислав Люльков соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола.