Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:30, 4 мая 2026Силовые структуры

Афера с фото молодой соседки довела 73-летнюю пенсионерку до суда

73-летняя пенсионерка попала под статью за попытку выдать себя за молодую
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: FaceBorn / Shutterstock / Fotodom

В Курске предстанет перед судом 73-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По информации суда, пожилая женщина зарегистрировалась в мобильном приложении и начала общаться с мужчинами. Желая привлечь больше ухажеров, пенсионерка в темную использовала фото своей 29-летней соседки. Вскоре завертелось общение с 41-летним мужчиной, который попросил прислать ему интимные снимки. Опасаясь, что интернет-ухажер раскусит ее аферу, старушка нашла в интернете подходящее фото молодой девушки без лица и отправила ее возлюбленному.

Однако обман вскрылся, и о случившемся стало известно силовикам. Те провели экспертизу, которая установила, что пересланная фотография содержит обязательные описательные и целевые признаки информации порнографического характера.

Пожилой соблазнительнице грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что блогер из России Владислав Люльков соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Глава Дагестана сделал заявление после увольнения. У него есть одна просьба

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

    Макдональд назвал решение Китая об игнорировании санкций США хорошей новостью для России

    Много лет занимавший пост министра Пивкин продолжил борьбу со своим приговором

    В Германии автомобиль въехал в толпу людей

    Певица Ханна резко отреагировала на шутку мужа по поводу ее внешности

    Обвиненный в изнасилованиях младший брат Карла III станет дедом в четвертый раз

    Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

    В России отреагировали на предложения Киева по мирным переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok