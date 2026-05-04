Бритни Спирс заставят лечить психическое здоровье

Бритни Спирс согласилась продолжить лечение в рехабе, чтобы избежать тюрьмы

Певица Бритни Спирс признала вину по делу о вождении в нетрезвом виде и отделалась испытательным сроком. Об этом сообщает Page Six.

Адвокат звезды нулевых принял предложение о квалификации правонарушения как «неосторожного вождения в состоянии опьянения». Согласно вердикту суда, Бритни обязана продолжить лечение своего психического здоровья и пройти трехмесячный курс на тему употребления алкоголя.

«Вне зависимости от того, являетесь ли вы певицей или учителем, мы хотим одного и того же для всех, кто впервые совершил проступок в округе Вентура», — заявил судья.

Помимо этого, в решении есть пункт, что в случае задержания Спирс сотрудниками полиции, она обязана будет пройти тест на наличие алкоголя или наркотиков в организме. Также известно, что певице дали 12 месяцев испытательного срока: в случае нарушения любого пункта в течение этого времени дело будет возвращено в суд.

Ранее певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр и пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.