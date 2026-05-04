12:17, 4 мая 2026Культура

Бузова обратилась к тяжелобольной Лерчек

Певица Ольга Бузова пожелала выздоровления больной раком блогерше Лерчек
Ольга Коровина
Лерчек

Лерчек. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова обратилась к блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бузова показала коробку с косметикой нового бренда, который Лерчек запустила на фоне борьбы с онкологией. Певица назвала Чекалину сильной и смелой девушкой и подчеркнула, что блогерша относится к людям с большой любовью.

«Господи, дай Бог, чтобы у тебя все наладилось. Восхищаюсь тобой, мы все верим в твою победу», — добавила артистка.

Ранее сообщалось, что Чекалина прошла четвертый курс химиотерапии. Об этом рассказал ее жених Луис Сквиччиарини, поблагодарив поклонников блогерши за поддержку.

