Десятки могил повредили на российском кладбище

В Новосибирске неизвестные повредили десятки могил на Гусинобродском кладбище. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Один из жителей российского города пояснил, что повреждения зафиксированы со стороны биатлонного комплекса. Сейчас на месте уже начались восстановительные работы.

Информация о случившемся уже поступила в полицию — подтвердили в МВД региона.

До этого сообщалось, что на кладбище в Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили могилы участников специальной военной операции. Родственники военных допустили, что за этим могут стоять вандалы.

Еще раньше в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области на местном кладбище были разрушены могилы бойцов спецоперации.