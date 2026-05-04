Девушка показала способ носить сапоги и озадачила пользователей сети

Юзерша с никнеймом @lillyfeetxo показала способ носить сапоги и озадачила пользователей сети. Видео появилось на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах девушка сначала обмотала переднюю часть стоп пищевой пленкой, а затем на одну ногу натянула пакет, а на другую — клеенку. Затем она надела остроносые сапоги-чулки на шпильках. «Кто знает, тот поймет. Это меняет игру», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 1,8 миллиона просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Разве ноги так не сильнее потеют?», «При ходьбе не скользко?», «Я парень, но неужели вместо этого не подошли бы колготки?», «Даже не представляю, какой запах будет после того, как ты их снимешь», «Я мастер маникюра и прошу вас так не делать — у вас может появиться грибок», — заявили юзеры.

