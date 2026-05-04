Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 4 мая 2026Силовые структуры

Двоих мужчин арестовали за издевательство над женщиной и травлю собакой

В Омске мужчины избили женщину и натравили на нее собаку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Омске суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух подозреваемых в жестокой расправе над 35-летней россиянкой. Об этом со ссылкой на официального представителя объединенная пресс-служба судов региона сообщает ТАСС.

По данным следствия, 25 марта пьяные злоумышленники напали на детской площадке на женщину, гулявшую во дворе на улице 21-я Амурская с несколькими собаками. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, она зафиксировала, как мужчины сначала избили потерпевшую, нанеся ей множество ударов руками и ногами, затем стали таскать за волосы. При этом один из садистов размахивал перед потерпевшей своим половым органом. Позже мужчины натравили на потерпевшую свою собаку.

Месяц спустя, 24 апреля, потерпевшая ушла из жизни.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области алабай напал на шестерых жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok