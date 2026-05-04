Двоих мужчин арестовали за издевательство над женщиной и травлю собакой

В Омске мужчины избили женщину и натравили на нее собаку

В Омске суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух подозреваемых в жестокой расправе над 35-летней россиянкой. Об этом со ссылкой на официального представителя объединенная пресс-служба судов региона сообщает ТАСС.

По данным следствия, 25 марта пьяные злоумышленники напали на детской площадке на женщину, гулявшую во дворе на улице 21-я Амурская с несколькими собаками. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, она зафиксировала, как мужчины сначала избили потерпевшую, нанеся ей множество ударов руками и ногами, затем стали таскать за волосы. При этом один из садистов размахивал перед потерпевшей своим половым органом. Позже мужчины натравили на потерпевшую свою собаку.

Месяц спустя, 24 апреля, потерпевшая ушла из жизни.

