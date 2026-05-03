Двух детей госпитализировали с перевернувшегося катера на Москве-реке

Shot: Двое детей попали в больницу после опрокидывания катера на Москве-реке

Двое детей двух и четырех лет оказались госпитализированы с перевернувшегося катера катера на Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, после того, как медики осмотрели пострадавших, пятеро взрослых отказались от госпитализации, еще пятерых детей отпустили. В больницу было решено отправить самых юных пациентов. Их уже отвезли в детскую больницу.

Уточняется, что судно могло наехать на еще одну резиновую лодку, из-за чего оно и перевернулось. Впрочем, как отмечает Mash, катер опрокинулся в связи с тем, что капитан взял на борт больше людей, чем разрешено. Вместо девяти на борт попали 13 человек. По его сведениям, у двух пострадавших детей заметно переохлаждение.

Ранее стало известно, что на Москве-реке перевернулся катер с детьми. Очевидцы вызвали на место спасателей, которым удалось поднять всех из воды.

