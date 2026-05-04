Экономист оценил планы Украины покупать газ у Норвегии

Экономист Юшков: Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом

Для Украины будет дорогим проектом возможная покупка газа у Норвегии. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» экономист Игорь Юшков.

«Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», — заявил эксперт.

Юшков также описал второй, более сложный путь: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. «Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии — чтобы "голубое топливо" считалось норвежским», — заявил экономист.

При этом, отметил Юшков, транспортные издержки повысят цену газа для Украины. По прогнозам эксперта, Киеву будет необходимо платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем — за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, после чего — за прокачку по газопроводу.

Экономист заключил, что стоимость газа для Украины в любом случае будет выше, даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. «Киеву насчитают такую цену, будто "голубое топливо" действительно транспортировали из Норвегии на Украину», — заключил Юшков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить природный газ для следующей зимы. «Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», — заявил он.