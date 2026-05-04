Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 4 мая 2026Экономика

Экономист оценил планы Украины покупать газ у Норвегии

Экономист Юшков: Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Для Украины будет дорогим проектом возможная покупка газа у Норвегии. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» экономист Игорь Юшков.

«Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», — заявил эксперт.

Юшков также описал второй, более сложный путь: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. «Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии — чтобы "голубое топливо" считалось норвежским», — заявил экономист.

При этом, отметил Юшков, транспортные издержки повысят цену газа для Украины. По прогнозам эксперта, Киеву будет необходимо платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем — за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, после чего — за прокачку по газопроводу.

Экономист заключил, что стоимость газа для Украины в любом случае будет выше, даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. «Киеву насчитают такую цену, будто "голубое топливо" действительно транспортировали из Норвегии на Украину», — заключил Юшков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить природный газ для следующей зимы. «Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok