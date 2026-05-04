Эндокринолог раскрыла секреты идеального шашлыка

Эндокринолог Янг: Лимон в маринаде сделает шашлык более усвояемым

Чтобы шашлык не сказался на здоровье негативно, необходимо правильно выбрать мясо и маринад, заявила эндокринолог Екатерина Янг. В своем Telegram-канале она раскрыла россиянам все секреты этого блюда.

Идеальный маринад, по мнению Янг, должен состоять из приправ, обладающих антиоксидантными свойствами, таких как куркума, розмарин, тимьян, чеснок, имбирь или кориандр. «Особое внимание — розмарину. Его кислота нейтрализует вредные продукты гликирования и сглаживает негативное воздействие поджаристой корочки», — пояснила она.

Также врач посоветовала добавить в маринад лимон, яблочный уксус, йогурт или любую другую кислоту, чтобы размягчить белковые волокна мяса и сделать его более усвояемым. Кроме того, можно использовать оливковое масло, масло авокадо или гхи. Как объяснила эндокринолог, они помогут снизить образование вредных веществ при жарке шашлыка и обеспечат лучшее усвоение жирорастворимых витаминов.

Что касается самого мяса, Янг призвала отдавать предпочтение стейку из мраморной говядины, каре ягненка или свиным ребрышкам. Дополнить шашлык она посоветовала овощами, которые можно запечь на огне.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов объяснил опасность разгрузочных дней после майских праздников. Он предупредил, что такие диеты могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.