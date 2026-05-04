Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 4 мая 2026Забота о себе

Эндокринолог раскрыла секреты идеального шашлыка

Эндокринолог Янг: Лимон в маринаде сделает шашлык более усвояемым
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Чтобы шашлык не сказался на здоровье негативно, необходимо правильно выбрать мясо и маринад, заявила эндокринолог Екатерина Янг. В своем Telegram-канале она раскрыла россиянам все секреты этого блюда.

Идеальный маринад, по мнению Янг, должен состоять из приправ, обладающих антиоксидантными свойствами, таких как куркума, розмарин, тимьян, чеснок, имбирь или кориандр. «Особое внимание — розмарину. Его кислота нейтрализует вредные продукты гликирования и сглаживает негативное воздействие поджаристой корочки», — пояснила она.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Также врач посоветовала добавить в маринад лимон, яблочный уксус, йогурт или любую другую кислоту, чтобы размягчить белковые волокна мяса и сделать его более усвояемым. Кроме того, можно использовать оливковое масло, масло авокадо или гхи. Как объяснила эндокринолог, они помогут снизить образование вредных веществ при жарке шашлыка и обеспечат лучшее усвоение жирорастворимых витаминов.

Что касается самого мяса, Янг призвала отдавать предпочтение стейку из мраморной говядины, каре ягненка или свиным ребрышкам. Дополнить шашлык она посоветовала овощами, которые можно запечь на огне.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов объяснил опасность разгрузочных дней после майских праздников. Он предупредил, что такие диеты могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    Названы способы защиты умной машины от кибератаки

    Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

    Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

    Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыта стоимость роскошного торта Филиппа Киркорова на 59-летие

    В Москве девочка чуть не сожгла себе ухо котлетой

    Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

    Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok