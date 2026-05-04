Европа представила маркетплейс боевых дронов

Голландский стартап Intelic представил маркетплейс боевых дронов, объединяющий производителей из десяти стран Европы. Об этом сообщает Defense News.
По данным издания, площадка предоставляет заказчикам возможность сравнения дронов по характеристикам и ценам, что ускоряет процесс закупок. Дополнительным преимуществом платформы, получившей название BASE, является опция использования представленными на ней дронами программного обеспечения управления и контроля Nexus, позволяющего продуктам разных производителей взаимодействовать друг с другом.
«Наш главный принцип заключается в том, что правительства здесь могут приобретать готовые к использованию системы, которые, как они знают, будут работать в их организациях, без необходимости существенной корректировки обучения и тому подобного», — сказал генеральный директор и соучредитель Intelic Мауриц Корталс Альтес, добавив, что «все сводится к решению проблемы фрагментации».
По его словам, идея BASE вдохновлена украинскими моделями закупок, в частности платформой Brave1, связывающей передовые подразделения с производителями дронов.
Руководитель добавил, что среди производителей дронов, зарегистрированных на торговой площадке, — португальские Tekever и Beyond Vision, нидерландские DeltaQuad, Avy, Acecore Technologies и Height Technologies, немецкая Highcat, латвийская Origin Robotics и словацкая Airvolute. В число партнеров также входят производители дронов из Франции, Великобритании и с Украины.
По словам генерального директора, в настоящее время маркетплейс ориентирован на беспилотные летательные аппараты, однако в перспективе на нем будут предлагаться наземные и морские дроны. Ожидаемая совокупная выручка площадки от продажи дронов в 2026 году оценивается в более чем 1,5 миллиарда евро.
