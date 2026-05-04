Европейский лидер рассказал о просьбах надавить на Казахстан из-за России

Премьер Чехии Бабиш рассказал о просьбах МИДа надавить на Казахстан из-за России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика сократила свои связи с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Nova.

«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал он.

На вопрос о том, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были «какие-то чиновники». Затем политик предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее Бабиш призвал лидеров Европейского союза начать переговоры с Россией. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.

