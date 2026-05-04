Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 4 мая 2026Мир

Европейский лидер рассказал о просьбах надавить на Казахстан из-за России

Премьер Чехии Бабиш рассказал о просьбах МИДа надавить на Казахстан из-за России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика сократила свои связи с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Nova.

«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал он.

На вопрос о том, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были «какие-то чиновники». Затем политик предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее Бабиш призвал лидеров Европейского союза начать переговоры с Россией. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Игроков PlayStation заставят показать свои игры

    Извращенец схватил девушку и утащил в метро

    Россиянам подсказали регионы с самым быстрым ростом зарплат

    Беспилотник попал в здание в Москве

    Великобритания захотела присоединиться к кредиту ЕС для Киева

    В элитном ЖК в Москве произошел взрыв

    Европейский лидер рассказал о просьбах надавить на Казахстан из-за России

    На Украине назвали причину санкций против Лукашенко

    Психотерапевт назвала железные причины мастурбировать перед свиданием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok