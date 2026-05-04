Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:03, 4 мая 2026Культура

Глава Эрмитажа высказался о запрете на выезд из России сотрудников музея

Глава Эрмитажа Пиотровский не будет запрещать сотрудникам музея выезд за границу
Андрей Шеньшаков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что нет никакого запрета на выезд за границу для сотрудников музея. Его слова приводит портал 78.ru.

Пиотровский выступил на брифинге в честь возвращения археолога Александра Бутягина из польского плена. Глава учреждения культуры заверил, что музей не стал вводить запрет на перемещение своих сотрудников.

«Советский Союз переехал на ту сторону границы. Сотрудники Эрмитажа могут ездить куда угодно. Другое дело, если они едут по делу, на это должен быть приказ», — заявил он.

Также Пиотровский отметил, что любые запреты на контакты с сотрудниками Эрмитажа есть только по ту сторону границы.

Ранее стало известно, что Евросоюз представил 20-й пакет санкций в адрес Российской Федерации. Среди россиян, которые фигурируют в списке, оказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Россияне смогут увидеть макет Волги с уникальной «живой» гидросистемой

    «Почта России» по просьбе граждан урезала возможность следить за посылками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok