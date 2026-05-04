Глава Эрмитажа высказался о запрете на выезд из России сотрудников музея

Глава Эрмитажа Пиотровский не будет запрещать сотрудникам музея выезд за границу

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что нет никакого запрета на выезд за границу для сотрудников музея. Его слова приводит портал 78.ru.

Пиотровский выступил на брифинге в честь возвращения археолога Александра Бутягина из польского плена. Глава учреждения культуры заверил, что музей не стал вводить запрет на перемещение своих сотрудников.

«Советский Союз переехал на ту сторону границы. Сотрудники Эрмитажа могут ездить куда угодно. Другое дело, если они едут по делу, на это должен быть приказ», — заявил он.

Также Пиотровский отметил, что любые запреты на контакты с сотрудниками Эрмитажа есть только по ту сторону границы.

Ранее стало известно, что Евросоюз представил 20-й пакет санкций в адрес Российской Федерации. Среди россиян, которые фигурируют в списке, оказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.