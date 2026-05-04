Итальянский политолог возложил на Запад вину за войну в Донбассе

Страны Запада несут ответственность за войну на территории Донбасса. Об этом заявил итальянский политолог Джанмарко Пиза в беседе с РИА Новости.

«Война, которая разразилась на территории Донбасса, была настоящей трагедией, и ответственность за нее также лежит на некоторых международных державах, некоторых западных державах», — возложил ответственность Пиза.

По его словам, несмотря на внешнюю политику Италии, сами итальянцы дружелюбно относятся к русскому народу.

Ранее сообщалось, что все большее число украинцев высказывают поддержку выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.