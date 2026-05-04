Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:01, 5 мая 2026Мир

Итальянский политолог возложил на Запад вину за войну в Донбассе

Политолог Пиза назвал Запад ответственным за войну в Донбассе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Страны Запада несут ответственность за войну на территории Донбасса. Об этом заявил итальянский политолог Джанмарко Пиза в беседе с РИА Новости.

«Война, которая разразилась на территории Донбасса, была настоящей трагедией, и ответственность за нее также лежит на некоторых международных державах, некоторых западных державах», — возложил ответственность Пиза.

По его словам, несмотря на внешнюю политику Италии, сами итальянцы дружелюбно относятся к русскому народу.

Ранее сообщалось, что все большее число украинцев высказывают поддержку выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    В России зафиксировали рост зарплат неквалифицированных рабочих

    Беременная топ-модель снялась обнаженной

    В Москве на 5 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

    Врач дал совет часто встающим ночью в туалет людям

    НАТО обвинили в учениях по захвату Калининградской области

    Россиянам раскрыли лучшее время для наблюдения потока эта-Акварид

    Мировые цены на нефть достигли максимума с 2022 года

    Женщина потеряла память после аварии и снова вышла замуж за того же мужчину

    Раскрыт неожиданный фактор улучшения контроля сахара при диабете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok