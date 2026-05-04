Известный американский политик попал в больницу в критическом состоянии

Бывший адвокат Трампа Джулиани попал в больницу в критическом состоянии

Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу в критическом состоянии. Об этом рассказал его представитель Тед Гудман в соцсети X.

«Руди Джулиани в настоящее время находится в больнице, где остается в критическом, но стабильном состоянии», — отметил он.

При этом представитель Джулиани не уточнил диагноз бывшего мэра.

Летом прошлого года Руди Джулиани попал в аварию и получил травмы. Об этом сообщил его представитель Майкл Рагуса. Уточнялось, что ДТП произошло 30 августа в Нью-Гэмпшире. В авто Джулиани врезались сзади на высокой скорости. У чиновника диагностировали перелом грудных позвонков и рваные раны, подчеркнул адвокат бывшего мэра.