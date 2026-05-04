«Калашников» отгрузил зенитные 9М333

16:13, 4 мая 2026Наука и техника

«Калашников» отгрузил партию высокоточных ракет 9М333 заказчику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 государственному заказчику в рамках госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

«Высокоточная ЗУР 9М333 применяется зенитным ракетным комплексом "Стрела-10" и его модификациями, широко востребованными в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — говорится в сообщении.

9М333 предназначена для поражения различных воздушных целей, включая беспилотники и крылатые ракеты, в любое время суток. ЗУР получила головку самонаведения, которая может работать в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах. Масса боевой части — пять килограммов. 9М333 способна сбивать цели на высотах до 3500 метров.

Концерн подчеркнул, что новая ЗУР «Стрелы-10» отлично зарекомендовала себя в условиях СВО.

В феврале на видеозаписи Минобороны России заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» с новыми ЗУР ближнего перехвата ТКБ-1055 «Гвоздь». Малогабаритные ракеты предназначены для борьбы с дронами.

