Кипящая река вылилась на российский город

Во Владивостоке случился прорыв теплотрассы, два человека обварились кипятком

Во Владивостоке два человека обварились кипятком из-за прорыва теплотрассы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Трубы с горячей водой лопнули сразу в десятках мест. В результате на улицу Калинина буквально вылилась кипящая река. Водой затопило машины и автобусы — они поплыли по дорогам, а уровень кипятка в некоторых случаях достигал капота.

От коммунальной аварии пострадали двое бездомных. Они получили ожоги 80 процентов тела, за жизни этих людей сейчас борются врачи.

Ранее кипятком затопило квартиру в Санкт-Петербурге. Потоки горячей воды хлынули после обрушения потолка. В результате пришлось отключить тепло в доме. По словам жительницы пострадавшей квартиры, над ее комнатой находится прогнившая мансарда, которую никто не ремонтировал. При этом, добавила женщина, предоставить жилье маневренного фонда им с сыном отказались, поскольку дом не признан аварийным. Семье пришлось переехать к соседям.